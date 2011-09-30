شباب عصر الانتفاضات، كيف ينظرون إلى بعضهم

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دول عديدة في العالم العربي شهدت حركات واحتجاجات أدت إلى ما لم يخطر في البال؛ تغيير على رؤوس أهرام السلطة. هذه التغييرات كانت بيد الشباب، الذين ينسب لهم الفضل في تغيير واقعهم والاستعداد لبناء مستقبلهم الجديد. من الطبيعي إذاً أن يكون لا حديث هذه السنة سوى عن الانتفاضات العربية. وليس مفاجئا بالتالي أن يكون هذا محور حديث ملتقى للشبان العرب عقد في مصر مؤخراً. هؤلاء الشباب اجتمعوا من بلدان عربية مختلفة من أجل مناقشة التغييرات التي يشهدها العالم العربي حاليا. في القاهرة اجتمع شباب من دول شهدت انتفاضات، واخرى أكثر هدوءاً. وكان اللقاء فرصة لتبادل الآراء بين شبان عاشوا وشاركوا في ثورة التغيير في بلدانهم وبين شباب آخرين من بلدان أخرى راقبوا تلك الثورات عن كثب. فكيف ينظر هؤلاء إلى بعضهم البعض اليوم؟ نانسي إبراهيم في القاهرة حضرت هذا الملتقى وأرسلت هذا التقرير.