المساواة أم التمييز لصالح المرأة؟

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جاء فوز ثلاثة نساء بجائزة نوبل للسلام هذا العام، ليفتح الأبواب من جديد أمام المساعي العديدة لإعطاء النساء المزيد من حقوقهن في بقاع عدة من العالم. فجائزة نوبل للسلام هذه تبدو كأنها تطالبنا بالتركيز على الإنجازات التي تحققها المرأة في مجالات يتميز بها أيضاً الرجال. هذا هو التمييز الإيجابي لصالح النساء، أي عندما يتم إعطاء امرأة معاملة تفضيلية توصلها إلى مراكز أو مناصب متقدمة رغم أن ما لديها من مزايا أو خصال يساوي ما لدى رجل آخر. وفي نفس السياق يأتي نظام الحصص، أو الكوتا، أي تخصيص نسبة معينة من الكراسي البرلمانية مثلاً للنساء طالما انهن عاجزات عن الوصول إلى البرلمان عبر صناديق الاقتراع وحدها. فهل نحن في حاجة إلى تمييز إيجابي لصالح المرأة حول العالم؟ بدأنا بحديث مع الدكتورة نوال السعداوي ، حيث سألها باسم كامل أولاً إن كان يرى في منح ثلاثة نساء جائزة نوبل للسلام هذا العام أمراً إيجابياً: