برامج الطهي، والهدر!

لعل أكثرنا يقضي ساعات طويلة في المطبخ أحياناً لإنجاز طبق الطعام الأفضل. فمن منا لا يحب الأكل الطيب والشهي. قليلون، أليس كذلك؟ ولعل برامج الطهي، التي يقدمها طهاة مشهورون فيقفون أمامنا على الشاشة ليحدثونا عن أطعمة جديدة، لم نسمع بها من قبل ربما، ويقنعونا بأن نجرب إعدادها في البيت، تساعدنا في ذلك في أحيان عديدة. لكن تقريراً جديداً في بريطانيا يقول إن هذه البرامج، وهؤلاء الطهاة، يتسببون بهدر الطعام. فقد أشار التقرير إلى أن أن أصحاب برامج الطهي الشهيرة يضعون ضغوطا على أصحاب البيوت الذين يشترون مكونات الطعام اللازمة لعمل وجبة قد تلقى طريقها الى القمامة بدلا من مائدة الطعام. وهم بذلك يساهمون في عملية تبذير الأكل. نانسي النقيب تنبحث في صحة الأمر.