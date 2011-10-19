الرهاب، كيف يأتي وكيف يذهب؟

الخوف جزء لا يتجزأ من حياة كل منا، فهو ردة فعل طبيعية للإنسان إزاء مواقف معينة، بحيث تساعده تلك الغريزة على التعامل مع المواقف الصعبة. لكن نوعاُ من الخوف قد يصبح مشكلة. الرهاب، أو الفوبيا.

الماء، الحشرات، الظلام، الأفاعي أو القطط أو الفئران أو أشياء كثيرة أخرى، ليست سوى مصادر للخوف والقلق بالنسبة لكثيرين في المجتمع. وقد يكون الأمر طبيعياً؛ فالخوف جزء لا يتجزأ من حياة كل منا، وردة فعل بشرية طبيعية إزاء مواقف وأمور معينة، بحيث تساعده تلك الغريزة على التعامل مع المواقف الصعبة. لكن نوعاً من الخوف قد يصبح مشكلة. الرهاب، أو الفوبيا. بالنسبة لكثيرين يبدو غير مبرر ويتعلق بأمور عادية. وفي بريطانيا قدمت دراسة جديدة أدلة على أن طفولتنا تلعب دورا كبيرا في تطور هذا الرهاب. إليكم تقرير داليا محمد.