علق العديد من قادة العالم على مقتل القذافي بالقول إنها "لحظة تاريخية" وبأنها تؤذن بمرحلة جديدة في ليبيا. ولكن هل يعني مقتل القذافي بالضرورة نجاح الثورة. أم هل هي "نهاية البداية" فقط كما قال الأمين العام للأمم المتحدة بانكي مون؟ وهل هناك معايير تحدد نجاح الثورة؟ باسم كامل يتناول هذا الموضوع في تقريره التالي:
ما هي معايير نجاح الثورة؟
- 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2011
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