اكسترا X اسبوع- استمع الى الساعة الاولى

يمكنكم هنا الاستماع إلى حصاد أسبوع كامل من الأحداث والموضوعات والتقارير في حلقة بي بي سي إكسترا X أسبوع التي تذاع يومي السبت والأحد. يصحبنا في تقديم الحلقة ضيف خاص يستمع معنا ويُعلق على ما بالحلقة من موضوعات، ونستمع نحن منه إلى اختيارات مختلفة من الصحف والموسيقى العربية والعالمية.

ضيفنا هذا الأسبوع نوري عبد الرزاق حسين، الأمين العام لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية منذ ثلاثين عاماً. يتحدث إلينا عن تجربته الطويلة هذه، وعن أثرها على حياته الخاصة والعامة. ونناقش سوية مجموعة من مواضيع الأسبوع من بينها ما إذا كانت أنظمة الحكم العسكري يمكن أن تكون ضرورة في بعض الظروف، لتساعد البلاد في الخروج بسلام من أوضاع استثنائية خطيرة.

أيضاً نتحدث عن الرهاب، الفوبيا، هذا الخوف الذي يسيطر على كثيرين منا لسبب أو لآخر. هل يمكن التخلص منه؟ نتسائل هذا الأسبوع أيضاً عن مصير السلاح الموجود في أيدي الليبيين الآن بعد هدوء الأوضاع في البلاد. ومواضيع اخرى كثيرة. يقدم لقاء هذا الأسبوع دينا وقاف ولـؤي اسماعيل.