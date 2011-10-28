هل تلوم الدول التي تميز لصالح مواطنيها؟

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عدم المساواة بين البشر يعتبر أحد أبرز القضايا الاجتماعية والإنسانية في ظلّ انفتاح المجتمعات على بعضها وتزايد حالات الهجرة والاختلاط من غير أبناء البلد الواحد.

فولادة الانسان في بلد ما أو إقامته فيه يفرض عليه أداء أيٍ من الواجبات الاساسية في ذلك البلد ولكن الامرلايستوي دائما عندما يكون الوضع مرتبطا بالتمتع بالحقوق في ذلك المكان، سواءٌ لجهة التملّك أو العمل أو الاستشفاء أو السكن أو التعليم أو حتى المشاركة في الحياة السياسية والوطنية. وهناك اجماع على حق كل انسان بالتمتع بكافة الحقوق والحريات ، دون أي تمييز؛ ولكن هل هذه القناعات هي مجرد نظريات أم ان التفرقة لم تنتهي مع انتهاء نظام "الابارتايد" ومازالت موجودة الى يومنا هذا؟ هذا ما تحاول داليا محمد الإجابة عليه في التقرير التالي.