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لم يعد الحديث عن الحرب الإلكترونية حكراً على قصص الخيال العلمي وألعاب الكومبيوتر، بل أصبحت واقعا يخيف أقوى الدول في العالم. دفع هذا الواقع الجديد بالكثير من الدول إلى إنشاء أنظمة دفاعية لحماية نفسها من هجوم إلكتروني يؤدي إلى شل الحياة فيها.

وقد اختتمت العاصمة البريطانية قبل أيام فقط مؤتمراً دولياً رسمياً هو الأول من نوعه لمناقشة مسألة الجرائم الالكترونية. وستخصص بريطانيا قرابة المليار دولار أميركي سنويا لمواجهة جرائم الانترنت، وهي ميزانية يتوقع أن تتضاعف في المستقبل بالنظر إلى الزيادة المضطردة في الهجمات الإلكترونية، واستعداداً لأن تتطور هذه الهجمات إلى حرب.

لكن ما الذي يعنيه بالضبط مصطلح الحرب الالكترونية؟ وهل نعرف إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على حياتنا اليومية؟

سامي سهمود يساعدنا على فهم مختلف زوايا الحرب الإلكترونية: