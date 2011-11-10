ماذا يغضب الأطفال؟

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تعتبر نوبات الغضب عند الاطفال من اضطرابات السلوك الشائعة، وتظهر في نهاية السنة الاولى من العمر وتبلغ ذروتها بين عمرالسنتين الى الأربع سنوات. فالعصبيّة سلوك كثير الإزعاج للآخرين وللأهل أيضاً ويعبر عنه الطفل بأشكال عدة كالحركة الدائمة والمضطربة، لطم الرأس بالحائط، قضم الأظافر، خفقان القلب، القلق، الأرق، انعدام الحزم وغيرها…

وهذه الحالات تحير الأهل كثيرا، وغالبا ما تفقدهم صوابهم أيضا فيرفعون أصواتهم ويبدؤون بالصراخ لإسكات أطفالهم. ويبدو أن هذا التصرف لا يزيد من توتر الأهل فحسب، بل قد يزيد الأطفال ثورة، ويجعل العصبية من طباعهم الدائمة كما بينت الدراسة الصادرة عن جامعة مينيسوتا الأمريكية أخيرا.

داليا محمد تنقل لنا التفاصيل في تقريرها.