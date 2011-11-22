تأثير قوانين الإرهاب على العمل الخيري

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اصدرت مؤسسة بريطانية تدعى "معهد التنمية لما وراء البحار" دراسة ً تحذر فيها من أن القوانين التي وضعت لمحاربة الإرهاب منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 جعلت عمل المنظمات الخيرية أكثر صعوبة من ذي قبل. وأوضح المعهد أن المنظمات الخيرية الإسلامية تأثرت بشكل مباشر من جراء تلك القوانين.

وأشار التقرير إلى أن الصومال وقطاع غزة كانتا من أكثر المناطق تضررًا بسبب تلك القوانين التي سُنَّ أغلبها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لمنع وصول الأموال والمساعدات الأخرى إلى أفراد أو مجموعات يشتبه في انخراطهم في نشاطات إرهابية.

يونس أيت مالك بحث في هذا الموضوع وأعد التقرير التالي.