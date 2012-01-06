موهبتك التي لم تكن تعرفها.

فنانة تشكيلية جديدة تبرز على ساحة الفن التشكيلي في هولندا. عمرها خمسة وسبعون عاماً. حديثة العهد على هولندا وعلى الفن. أين كانت موهبتها عندما كانت في بلدها الأصلي: العراق؟

الحاجة خانم، سيدة كردية عراقية غادرت بلدها بعد تجاوز سنها الستين، هرباً من أوضاعه السيئة، ووصلت إلى هولندا حيث انفجرت موهبتها الفنية التي لم تدرك أصلا وجودها. وخلال سنوات أصبحت أعمالها الفنية التشكيلية من أكثر الأعمال نجاحاً في هولندا. هذه القصة لفتت نظر كريمة كواح التي تسائلت: ما الأسباب التي تجعل مواهبنا خامدة؟ وما الذي يجعلها تكتشف؟