مخاطر عمليات التجميل

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جمال الشكل هدف منشود من قبل الملايين بل مئات الملايين حول العالم. لذا تصرف مبالغ طائلة سنوياً على مستحضرات التجميل، وإن لم يقتنع المرء بنتيجتها، قد يلجأ إلى حل أكثر جذرية عن طريق تغيير الملامح عبر عمليات التجميل. وعادة ما تمر هذه العمليات بهدوء إلى أن يلحظ الناس تغييرا نحو الأفضل أو الأسوء في الشكل الخارجي للشخص.

ولكن عمليات التجميل في الأسابيع الأخيرة أصبحت حديث الناس في أوروبا بعدما أثار نوع من حشوات الصدر التجميلية مخاوف صحية في دول القارة بل وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي أيضاً. والسبب المخاطر المتمثلة في إمكانية تمزقها وتأثيرها على الجسم. وهذه القصة ليست سوى جزء صغير فقط من المشاكل التي يواجهها الناس في عالم عمليات التجميل.