من سيربح في برامج المسابقات؟

قد لا تمر سنة دون أن نشاهد برنامج جديد ضخم الإنتاج على شاشات الفضائيات العربية؛ ويكون هذا البرنامج في الغالب نسخة معربة لبرنامج أجنبي يعرض في دول كثيرة من دول العالم بعد أن لاقت نسخته الأصلية نجاحا كبيرا.

وعادة ما تحظى تلك البرامج بنسبة مشاهدة عالية، غير أنها توصف من قبل منتقديها بأنها برامج معلبة وجاهزة لا تترك مجالا للإبداع وبعضها بعيد عن الثقافة العربية. "من سيربح المليون"، كان من أول هذه البرامج وأنحجها عند عرضه على شاشة تلفزيون الشرق الأوسط MBC.

الإعلامي جورج قرداحي الذي قدم "من سيربح المليون"، تحدث إلى سمر رضوان عن الانتقادات الموجهة لهذا النوع من البرامج.