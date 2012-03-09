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كيف نتعايش مع إعاقة مفاجئة.

  • 9 مارس/ آذار 2012

تختلف ردود الفعل بين من يتقبل تغييراً مفاجئاً بهذا الحجم، ومن يفشل في ذلك. دينا اتصلت بخالد صالح ثابت، المدير العام لمركز الراشد للتنمية الاجتماعية في قطر، وسألته بداية: عما يجعل شخصا يتغلب على ما أصابه وآخر لا.