كيف نتعايش مع إعاقة مفاجئة.

تختلف ردود الفعل بين من يتقبل تغييراً مفاجئاً بهذا الحجم، ومن يفشل في ذلك. دينا اتصلت بخالد صالح ثابت، المدير العام لمركز الراشد للتنمية الاجتماعية في قطر، وسألته بداية: عما يجعل شخصا يتغلب على ما أصابه وآخر لا.