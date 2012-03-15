"أموالنا وحقوقنا" في يوم المستهلك

يصادف الخامس عشر من مارس/آذار اليوم العالمي لحقوق المستهلك. اختير له هذا العام شعار "أموالنا وحقوقنا". هذا اليوم هو فرصة للتذكير بحقوق المستهلك وواجباته كما يسعى القائمون عليه للتذكير بمسؤولية الشركات وجمعيات حماية المستهلك في هذا المجال.

لعل كثيرين منكم يقول لنفسه الآن: "جمعيات حماية المستهلك؟ لا يوجد لدينا واحدة." لكن الواقع أنه في العالم العربي لا تخلو دولة من جمعية للدفاع عن المستهلك، بل إن بعض الدول تضم أكثر من جمعية واحدة. لكن كثيرين منا لا يعرفون بوجود تلك الجمعيات، ولا بدورها.

والواقع أيضاً اننا كمستهلكين في العالم العربي لا نعرف كثيراً بما يضمنه القانون لنا من حقوق. يونس أيت مالك يذكرنا بهذه الحقوق وبواجباتنا كذلك كمستهلكين. ويبحث في دور جمعيات حماية المستهلك في العالم العربين في تقريره.