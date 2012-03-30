أعيش في مدينة متعددة الثقافات

من لندن، المدينة التي يسميها كثيرون بـ"متعددة الثقافات"، نتحدث عن المدن متعددة الثقافات.

محلات تجارية ومطاعم تحمل علامة "حلال" أشخاص يصلون في الشارع يوم الجمعة لاكتظاظ المسجد: هذه مظاهر جديدة على مدينة موسكو لكنها مظاهر منتشرة كثيراً فيها اليوم. إذ يعيش في موسكو أكثر من مليوني مسلم معظمهم هاجر إليها من منطقة القوقاز ووسط آسيا و جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا. الكثيرون يرون في هذا مؤشرا إلى تحول موسكو إلى مدينة متعددة الثقافات والاديان و الحضارات. أما أهالي المدينة فهم منقسمون بشأن كل تلك التغييرات التي جلبها هؤلاء المهاجرون الى مدينتهم. هناك من يرحب طبعا وهناك من يتخوف من تأثير كل ذلك على ثقافتهم المحلية وعلى مناصب العمل.

لكن إذا كانت موسكو في طور التحول إلى مدينة متعددة الثقافات، فإن العاصمة البريطانية تعرف على مستوى العالم بأنها مدينة متعددة الحضارات والثقافات بامتياز. سمر رضوان تحدثت إلى البروفسور ليزلي مكلوكلين الكاتب والباحث في معهد الدراسات العربية والإسلامية في جامعة إكستر،