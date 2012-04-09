هل تريد أن تصبح مشهورا؟

نسأل اليوم إن كان بات من السهل تحقيق الشهرة؟ هل للأمر عيوب أم أنه جيد؟ فقد أصبح الوصول إلى أقصى حدود الشهرة مسألة شديدة السهولة اليوم بفضل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وأنواع التكنولوجيا الحديثة التي فتحت قنوات جديدة للاتصال المباشر مع الناس.

ولكن في السابق كان على من يحقق الشهرة أن يكون شخصاً قدم شيئاً لمجتمعه: ألف كتابا، حقق سبقاً صحفياً، خاطر أو حتى ضحى بحياته في سبيل قضية ما.

نستمع إلى الدكتور حسن المصري يتحدث إلى سمر رضوان عن اختلاف معايير الشهرة اليوم، ونتعرف على المعطيات الجديدة لتحقيق الشهرة من خبير العلاقات العامة سامر قسطنطيني.