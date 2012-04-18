الخبز أم الثقافة؟

قد يكون من الصعب حصر الحاجيات الأساسية التي يفتقدها سكان المناطق العشوائية في كلمات قليلة ولكن الوضع المزري لتلك المناطق السكانية جعل خبراء مصريين مثلا يحذرون من خطورة العشوائيات على الأمن القومي، فيما قررت الحكومة المصرية تخصيص مائة وخمسة وسبعين مليون جنيه لتطوير العشوائيات على أن يتم البدء فوراً بحل أربع مناطق عشوائية وتوفير مساكن لقاطنيها .

وبالتزامن مع هذا الإجراء أقامت منظمة العفو الدولية حفلا تحت عنوان (الناس يعيشون هنا) بمشاركة أطفال ممثلين وراقصين ومغنين وشعراء من عشوائيات مدينة القاهرة في أمسية حية من النشاطات الثقافية والفنية. وجاء هذا الحفل بالتزامن مع فعاليات مماثلة نظمت في بعض الدول الافريقية، كجزء من أسبوع تحرك منظمة العفو الدولية من أجل الحق في السكن الملائم ولمناهضة عمليات الإخلاء القسري في أفريقيا. فما حاجة سكان المناطق العشوائية إلى أنشطة ثقافية وفنية وهم بالكاد يجدون قوت عيشهم؟ الجواب في تقرير هبة عبد الباقي: