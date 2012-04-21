اكسترا X اسبوع - استمع الى الساعة الثانية

حلقة اكسترا في اسبوع تصحبكم فيها كريمة كواح. وضيفنا هذا الاسبوع هو الرسام العراقي يوسف الناصر. هو من مواليد العمارة. تخرج من أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد عام 1975 ,و غادر العراق إلى دول عربية ثم اوروبية . و كان استقراره في لندن حيث درس الفن في لندن حيث أسس مؤسسة ارك الثقافية. شارك في عدة معارض جماعية و فردية و عرف بمشروع "المطر الاسود" . و هي لوحات مستوحاة من تداعيات الحرب التي شهدها العراق، منذ 2003 و الى عامنا هذا. و من مو اضيع اكسترا اليوم : -قائمة طويلة من الاشياء الملموسة التي لم تعد موجودة سوى افتراضيا. هل يعني هذا أننا فقدنا شيئاً من ماضينا ؟ - و أم تركت أبناءها للعيش مع والدهم بعد الطلاق تلقت رسائل تتضمن شتائم وتهديدات بالقتل. كما وبخها معارفها وأصدقاؤها بل وتناولت وسائل الاعلام قضيتها تحت مسمى الام التي فضلت العمل على رعاية ابنائها . لماذا لا يحدث ذلك مع الاب الذي يتخذ قرارا مماثلا؟