أنت مجبر على التصويت!

مع استعداد الجزائر لإجراء أول انتخابات تشريعية تعددية منذ انطلاق ما يعرف بالربيع العربي، يسعى عدد من الساسة في البلاد لتبني مبدأ الانتخاب الإجباري المعمول به في عدة دول.

والتصويت الإجباري المثير للجدل مطبق اليوم في عشرات الدول، مقرونا بعقوبات كالغرامات والحرمان من الانتخاب بل وحتى بمواجهة صعوبات في العمل في القطاع العام. وتعد مصر من الدول الثلاثين في العالم التي تتبع هذا النظام وإن لم يكن مطبقاً، اذ تلوح به السلطات وقت الحاجة لكنها لا تستعمله. الدكتور محمد ميرغني خيري استاذ القانون الدستوري في مصر تحدث إلى كريمة كواح عن مدى ضرورة الانتخاب الاجباري. كما سألت كريمة الدكتور الهادي شلوف الخبير بالقانون الدولي عما إذا كان هذا الإجراء يمثل خرقا لحق المواطن في الاختيار.