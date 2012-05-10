الشرط الذي وضعته الحكومة العراقية أن يتم تسجيل الأسلحة في أقرب مركز للشرطة والحصول على رخصة لحيازتها. ويحتفظ العراقيون بصورة عامة بقطعة سلاح في المنزل، كتقليد متعارف عليه، تستخدم لإطلاق النار في الهواء عند الأفراح أو الأحزان، لكن الوضع الأمني في العراق منذ احتلاله دفع الناس لاقتناء الأسلحة لغرض الدفاع عن النفس. علي اسماعيل اتصل بالدكتور علي الدباغ، الناطق باسم الحكومة العراقية لمعرفة المزيد عن الهدف من القانون.
سلاح في كل منزل!
- 10 مايو/ أيار 2012
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
ذات صلة
القصص الرئيسية
فيديو