سلاح في كل منزل!

الشرط الذي وضعته الحكومة العراقية أن يتم تسجيل الأسلحة في أقرب مركز للشرطة والحصول على رخصة لحيازتها. ويحتفظ العراقيون بصورة عامة بقطعة سلاح في المنزل، كتقليد متعارف عليه، تستخدم لإطلاق النار في الهواء عند الأفراح أو الأحزان، لكن الوضع الأمني في العراق منذ احتلاله دفع الناس لاقتناء الأسلحة لغرض الدفاع عن النفس. علي اسماعيل اتصل بالدكتور علي الدباغ، الناطق باسم الحكومة العراقية لمعرفة المزيد عن الهدف من القانون.