هل من دور للسيدة الاولى؟

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هناك نماذج عدة من زوجات الرؤساء والزعماء التي قد يميل إليها المواطن في العالم العربي آملاً أو متمنياً لو أن السيدة الأولى في بلاده تكون على شاكلتها؟ لكن كثيرين يرون أنه، بالنظر الى النماذج السيئة التي شهدتها دول عربية من زوجات رؤساء تمارسن الاستبداد وتستغلن موارد الدولة قد يقول الكثيرون: نحن لا نريد سيدة أولى في الأصل. لكن لزوجات زعماء الدول دور بارز ربما لا يمكن لأحد أن يقوم به. هل تؤيدون ذلك؟ أم ترون أن زوجة الرئيس أو الأمير أو الملك في العالم العربي لا دور لها. نانسي إبراهيم تناقش الأمر.