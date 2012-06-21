كيف تصنع ديكتاتوراً

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رغم مأساوية الواقع، لطالما كانت شخصية الديكتاتور شخصية كوميدية في السينما: طاغية يتصرف بغرابة. ويعيش، محاطاً بالمجرمين أو الأغبياء، حياة ترف وبذخ غير مبرر. لكن السؤال إلى أي حد تعتبر تصرفات الديكتاتور والمستبد غريبة؟ ولماذا يقوم المستبدون الحقيقيون بتلك التصرفات؟ يرى كثيرون أن الديكتاتور يصبح مع الوقت خادعاً لنفسه وللمحيطين به. ويعتقد أغلب المستبدين أنهم يقومون بتصرفات سليمة، وأنها الصواب. عبد الصمد بن جودة، قرر أن يأخذنا في جولة على مجموعة من زعماء العالم العربي السابقين لنرى إن كان في صفاتهم كحكام ما يجمعهم.

الدكتور أحمد برقاوي الأستاذ في قسم الفلسفة بجامعة دمشق ومؤلف كتاب "الأنا"، هل يجب على الحاكم العربي أن يزور طبيبا نفسيا من حين لآخر؟