عالم من الموسيقى الرقمية فقط

عام 2012 عام تاريخي للموسيقى البريطانية، ففيه، لأول مرة، فاقت مبيعات الموسيقى الرقمية المحملة عبر الانترنت مبيعات الموسيقى على بقية الوسائط الأخرى. وهذا التحول في نمط استهلاك الموسيقى لم يفاجئ احداً على ما يبدو. فقد تطورت طرق استماع الاشخاص للموسيقى عبر العالم بفضل الانترنت. وربما خلال سنوات لن تكون الألبومات والأغاني سوى ملفات صوتية رقمية نحمّلها عبر الإنترنت ونحتفظ بها على بطاقة للذاكرة أو مشغل MP3 أو جهاز كومبيوتر.

البعض يرى هذا التغيير المقبل جيداً، وإيجابياً. ,البعض الآخر يراه سلبياً يعطي المستخدم سلطة غير مسبوقة على الموسيقى التي يستخدمها. محمود المنسي يناقش الأمر.