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كيف تخوض معركة سياسية، إلكترونية؟

  • 3 أغسطس/ آب 2012

انتشرت أخيرا على الإنترنت إعلانات تبثها مواقع سودانية معارضة موجودة في الخارج عن برامج تتيح للمستخدمين في السودان الدخول إلى المواقع المحجوبة داخل البلاد.

القائمون على هذه المواقع يتهمون الحكومة السودانية بحجبها بسبب انتقادها الشديد للنظام في السودان خصوصاً نتيجة تعاملها مع الاضطرابات التي شهدتها البلاد أخيرا. لكن الحكومة تنفي أنها قامت بحجب أي موقع.

عبد الحميد عباس اتصل بعبد المنعم سليمان، أحد محرري موقع حريات الذي يتخذ من العاصمة الأوغندية كمبالا مقراً له، وسأله إذا ما كان لديه دليل على أن الحكومة السودانية هي التي تقوم بحجب المواقع الإلكترونية المعارضة.