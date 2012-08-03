كيف تخوض معركة سياسية، إلكترونية؟

انتشرت أخيرا على الإنترنت إعلانات تبثها مواقع سودانية معارضة موجودة في الخارج عن برامج تتيح للمستخدمين في السودان الدخول إلى المواقع المحجوبة داخل البلاد.

القائمون على هذه المواقع يتهمون الحكومة السودانية بحجبها بسبب انتقادها الشديد للنظام في السودان خصوصاً نتيجة تعاملها مع الاضطرابات التي شهدتها البلاد أخيرا. لكن الحكومة تنفي أنها قامت بحجب أي موقع.

عبد الحميد عباس اتصل بعبد المنعم سليمان، أحد محرري موقع حريات الذي يتخذ من العاصمة الأوغندية كمبالا مقراً له، وسأله إذا ما كان لديه دليل على أن الحكومة السودانية هي التي تقوم بحجب المواقع الإلكترونية المعارضة.