عبد الحميد عباس تحدث إلى الدكتور عز الدين كامل المدير العام للهيئة السودانية للاتصالات الذي يرد على التهمة الموجهة للهيئة بحجب المواقع الالكترونية التي تعارض الحكومة.
كيف تخوض معركة سياسية، إلكترونية؟
- 3 أغسطس/ آب 2012
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