جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

كيف تخوض معركة سياسية، إلكترونية؟

  • 3 أغسطس/ آب 2012

عبد الحميد عباس تحدث إلى الدكتور عز الدين كامل المدير العام للهيئة السودانية للاتصالات الذي يرد على التهمة الموجهة للهيئة بحجب المواقع الالكترونية التي تعارض الحكومة.