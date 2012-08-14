روح الدعابة وأسرارها

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من المشاهد التي ميزت الألعاب الأولمبية في لندن لحظاتُ المزاح بين اللاعبين من أمثال عداء المسافات القصيرة الجامايكي يوسين بولت وعداء المسافات الطويلة والمتوسطة محمد فرح. كما تميز حفلا الافتتاح والختام بعدد من المشاهد الفكاهية على رأسها ما بدا وكأنه هبوط ُ ملكة بريطانيا من طائرة مروحية على ساحة الاحتفال.

فهل تساعد روح الدعابة على إنجاح المهام الصعبة وبناء العلاقات بين الناس، أم أن كثرة المزاح سلاح ذو حدين ربما يؤدي إلى نتائج عكسية؟ في تقريرها تستعرض هالة صالح لحظات الدعابة خلال الألعاب الأولمبية وتتساءل عما إذا لعبت دورا في تحقيق الأهداف المرجوة منها؟