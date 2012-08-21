من يتحكم في جهاز التحكم عن بعد؟

عبد الحميد عباس طرح هذه التساؤلات في تقريره كما تحدث إلى الدكتورة عصمت حوسو الاختصاصية في علم الاجتماع سألها إن كانت تعتقد أن الغلبة هي دائما للرجل فيما يشاهد على التلفاز في المنزل.