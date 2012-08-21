عبد الحميد عباس طرح هذه التساؤلات في تقريره كما تحدث إلى الدكتورة عصمت حوسو الاختصاصية في علم الاجتماع سألها إن كانت تعتقد أن الغلبة هي دائما للرجل فيما يشاهد على التلفاز في المنزل.
من يتحكم في جهاز التحكم عن بعد؟
- 21 أغسطس/ آب 2012
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