جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

من يتحكم في جهاز التحكم عن بعد؟

  • 21 أغسطس/ آب 2012

عبد الحميد عباس طرح هذه التساؤلات في تقريره كما تحدث إلى الدكتورة عصمت حوسو الاختصاصية في علم الاجتماع سألها إن كانت تعتقد أن الغلبة هي دائما للرجل فيما يشاهد على التلفاز في المنزل.