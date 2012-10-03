شكاوى الأطباء

كثيرا ما نستمع إلى شكوى المرضى من الخدمات الصحية التي يتلقونها في مختلف البلدان العربية، ولكننا قلما نستمع إلى شكوى الطرف الآخر في هذه المعادلة والذي يتمثل في الأطباء. وفي مصر، قرر الأطباء هناك التعبير بصوت عال عن شكواهم حيث بدأوا إضرابا جزئيا مفتوحا للمطالبة بزيادة أجورهم وبزيادة ميزانية القطاع الصحي وتحسين ظروف العمل. قالت نقابة الاطباء المصرية إن الأطباء فيما يزيد على خمسمائة مستشفى حكومي توقفوا عن العمل، ولكن مع استمرار العمل بأقسام الطوارئ والعناية المركزة وبعض الأقسام الأخرى. أكد الأطباء المضربين أن عددا غير قليل من زملائهم تعرضوا للضرب وأن بعض المستشفيات تعرضت لهجمات متكررة منذ الانهيار الأمني الذي صاحب الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط 2011. تعرفنا على وضع القطاع الصحي في مصر من خلال حديث الطبيب المصري أحمد مع محمود منسي.