التجسس على المواطنين

أثير جدلا حقوقياً في الولايات المتحدة الأمريكية بعد تسريب Edward Snowden الجاسوس الأمريكي السابق لوثائق سرية من وكالة الأمن القومي NSA تظهر أن الحكومة الأمريكية تسجل جميع مكالمات مواطنيها و اتصالاتهم الالكترونية.

جاء ذلك بعد أسابيع من تفجيرات مدينة بوسطن الأمريكية، إذ بدأت الحكومة تحقق فيما اذا كانت زوجة ُ منفذِ العملية الذي قتل فيما بعد، على دراية بما كان يخطط له زوجها.

ويبدو أن هذه التحريات استوجبت التعرف على مضمون مكالماتها الهاتفية، هي وملايين المواطنين الأمريكيين أيضا، حسبما قال عميلٌ سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI).

فهل تمارس الولايات المتحدة الأمريكية التجسس على مواطنيها؟

التفاصيل في تقرير عماد شهاب.