لغة التعليم العالي و الهوية الثقافية

قدمت وزارة التعليم العالي في فرنسا مقترحا بتدريس المزيد من المواد في الجامعات الفرنسية باللغة الانجليزية.وقد أثار هذا المقترح جدلا داخل فرنسا المعروفة بتمسكها بإرثها الثقافي ولغتها، إذ تنفق الدولة ملايين الدولارات عبر العالم لنشر اللغة الفرنسية.

وبينما يرى معارضو المقترح أنه يضعف نفوذَ اللغة الفرنسية في العالم، يقول مؤيدوه إنه ضروري لمنح الطلبة الفرنسيين فرصا أكثر في الحصول على عمل في وقت ترتفع فيه نسبةُ البطالة بشكل كبير.

تقرير مراسلة بي بي سي في فرنسا إمجين كوبي Emegene koobi نستمع اليه بصوت يونس أيت مالك