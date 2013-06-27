الغش في الامتحانات ....أسبابه و عواقبه

في المغرب ,أعلن عن اعتقال تلاميذ بتهمة الغش في امتحانات الثانوية العامة بعد اعتدائهم على مدرسين مكلفين بالحراسة وتسريبهم للامتحانات.

وقد اهتمت وسائل الإعلام المغربية طوال الأيام الماضية بقانون جديد يحدد الإجراءات التي اتخذتها السلطات لزجر المتهمين بالتورط في عمليات الغش، إلى درجة إحالة بعضهم إلى المصالح الأمنية، وهو ما شكل سابقة في المغرب.

رغم ذلك بعض المصادر الرسمية تؤكد أن الاختبارات في مجملها مرت في ظروف عادية لكن سجلت حالات غش متعددة باستعمال الهاتف المحمول ووسائل تقليدية متعارف عليها.الى تقرير عبد الصمد بن جودة.