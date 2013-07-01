عندما يخطب الزعماء...

منذ اندلاع الانتفاضات العربية .. كثرت خطابات الزعماء والقادة .. بعض تلك الخطابات كان عفويا بالعامية، وفي حالات أخرى كان باللغة الفصحى. فأيهما أجدى وأقرب للإقناع؟!

هذه الأسئلة حاضرة على الدوام في أذهان كثيرين، لكنها أثيرت مجددا في السودان مؤخرا في أعقاب خطاب جماهيري ألقاه الرئيس عمر البشير وأعلن فيه قرار حكومته بوقف ضخ نفط جنوب السودان عبر أراضي بلاده.

في السودان أيضا، عرف العديد من القادة والرؤساء السابقين بأساليبهم المختلفة في مخاطبة الجماهير. عمر عبد العزيز حاول إلقاء الضوء على أبرز سمات الخطاب السياسي لثلاثة من القادة السودانيين وأعد التقرير التالي :