لقاء مع الدكتور عبد الرزاق التكريتي

ماذا لو شارككم آخرون في رؤية ألبوم الصور القديمة لعائلتكم وتعرفتم أنتم في المقابل على بلاد وحقب زمنية أخرى عبر ألبومات غيركم القديمة؟ هذه هي الفكرة وراء صفحة "زمان أول" على موقع التواصل الاجتماعي للصور - انستغرام . فهذه الصفحة الفريدة تعج بمئات الصور القديمة التي أرسلها أصحابها من حول العالم العربي. وقد حصدت الصفحة آلاف المتابعين منذ إنشاءها قبل أشهر قليلة.

فاطمة بنت موسى مديرة صفحة "زمان أول" تحدثت من قطر إلى عبد الرحيم سعيد وأكدت على أهمية الحفاظ على الصور القديمة عبر توثيقها على شبكة الانترنت ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الناس في عصر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن إلى أي مدى تمثل صفحة مثل "زمان أول" نوعا من التوثيق العلمي للتاريخ؟ عرض عبد الرحيم سعيد صفحة "زمان أول" على الدكتور عبد الرزاق التكريتي أستاذ التاريخ الدولي بجامعة شفيلد بـإنكلترا وسأله عن رأيه في فكرة مساهمة عامة الناس في عملية توثيق حقبات تاريخية عبر إرسالهم لصور قديمة من ألبوماتهم العائلية.