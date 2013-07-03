معذرة... نسيت اسمك!

تندرت وسائل الإعلام العالمية مؤخرا" على الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عندما أخطأ في اسم وزير المالية البريطاني Georges Osborne وأسماه Jeffrey Osborne .أوباما لم يدرك خطأَه واستمر في مخاطبة Georges باسم Jeffrey. ويبدو أنه خلط بين اسم الوزير البريطاني واسم أحد المغنيين المفضلين لديه... ومن المعروف أن الكثير من الناس قد ينسون أسماء أشخاص التقوا بهم بانتظام ومنهم من يكونون حتى قريبين منهم مما يسبب إحراجا" للشخص الذي نسي الاسم وانزعاجا" محتملا" من قبل الشخص الذي نسي اسمه.

هالة صالح تحدثت إلى بعض الزملاء في بي بي سي الذين رووا لها قصصهم مع نسيان الأسماء: