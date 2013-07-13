اكسترا X اسبوع - استمع الى الساعة الاولى

نستضيف اليوم في بي بي سي إكسترا في أسبوع الدكتور نعمان علي، الاستشاري في الطب النفسي نتحدث معه عن مسيرته الإنسانية والمهنية ومصاعب هذه المهنة في بلده العراق. كما نناقش وإياه أثر تعرض الزوجات للاغتصاب على يد أزوجهن، وهل الموسيقى تخفف من أعباء الإنسان المثقل بالهموم؟