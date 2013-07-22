مرضى الإيدز... يعانون!

كشفت منظمة الصحة العالمية ان عدد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز" في السودان وصل إلى سبعين ألف شخص، بينما تشير بعض منظمات المجتمع المدني إلى أرقام أعلى بكثير. يعاني المتعايشون مع الفيروس العديد من المشكلات بسبب الوصمة والتمييز من قبل المجتمع. وبهذا الصدد صرح وزير الصحة بحر ادريس أبو قردة بأن السلطات بصدد وضع تشريعات قانونية لحماية المتعايشين مع ذلك المرض. فهل ما يزال الحديث عن الفيروس والإقرار بأرقامه الحقيقية من الأمور المسكوت عنها، ليس من قبل المجتمعات العربية وحسب بل وحتى الحكومات؟ مراسلنا بالسودان محمد محمد عثمان أعد تقريرا حول هذا الموضوع.