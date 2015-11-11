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من مراسلينا، صفحة نقدم فيها أبرز التقارير التي ينجزها مراسلو بي بي سي حول القضايا الراهنة عبر العالم.

حلقة هذا الأسبوع:

في حلقة هذا الاسبوع نرصد أجواء الحزن التي عمت جنوب أفريقيا والعالم بعد رحيل الزعيم التاريخي نيلسون مانديلا، ونتابع ما دار في قمة خليجية عُقدت في ظروف استثنائية، ونتوجه إلى الأسكندرية المصرية لحضور جلسة استئناف أحكام صدرت ضد فتيات مناصرات لجماعة الإخوان، كما نزور تايلاند التي تحتدم فيها المواجهة بين الحكومة ومناوئيها.

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حلقة الأسبوع الماضي:

في حلقتنا هذا الأسبوع نجول في معلولا السورية، ونحاول استكشاف كواليس التصويت على مسودة الدستور المصري المعدل، وتأخذنا جولتنا إلى العراق حيث الدم يخضب الشوارع، ونطير إلى باكستان لنتعرف على أسباب إضراب الأطباء المحتجين على تدهور الوضع الأمني، ثم يحط بنا الرحال في فرنسا التي يتغير المشهد السياسي فيها شيئا فشيئا.

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مواعيد البث:

يوم السبت الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت غرينيتش

يوم الأحد الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينيتش

يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت غرينتش

يوم الجمعة الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش