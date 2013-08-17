اكسترا X اسبوع - استمع الى الساعة الثانية

ضيفنا في حلقة أكسترا في أسبوع هو الكاتب و الصحفي والمترجم الإيراني باقر معين مؤلف كتاب حياة آية الله الخميني. نتحدث معه عن شغفه بالأدب العربي و الفارسي وعن حياته بين الشرق والغرب وبين الإعلام والأدب. نناقش معه أيضا المصاعب التي يواجهها الصحفيون في تغطية الأخبار في مناطق النزاع غير الآمنة... كما نتحدث معه عن لجوء الأطفال الى الانترنت للبحث عن النصح بدلاً من طلبه من الوالدين.