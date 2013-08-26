دليلك للقدوة الحسنة

هل من الأفضل أن تخبر طفلك ألا يفرط في مشاهدة التلفاز أم الأفضل ألا تفعل أنت ذلك فيقتدي هو بك؟ دراسة نشرت في دورية طب الأطفال خلصت إلى أن عادات الآباء هي التي تؤثر في تغيير عادات أطفالهم.

شملت الدراسة أكثر من ألف وخمسمائة من الآباء لديهم أبناء في أعمار متفاوتة وسألتهم عن عاداتهم وعادات أبنائهم بخصوص الأوقات المخصصة لمشاهدة التلفاز. ويبدو أن إجابات الآباء هي التي حددت إجابات الأبناء لذا خلص الباحثون إلى أن تأثير عادات الآباء أقوى على الأبناء من النصائح التي يقدمونها.

غير أن نتيجة الدراسة لم تكن مفاجئة لكثير من الخبراء، فطبيعي أن يتبع الأبناء آبائهم غير أن خبراء آخرين يرون أن هذا الأمر لم يعد صحيحا" خاصة مع تغير الأجيال كما أوضحت الدكتورة منى فياض، الباحثة في علم الاجتماع في حديث مع نانسي النقيب.