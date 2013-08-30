أطفالنا والعنف.... من المسؤول؟

في غزة وبسبب الصدمات النفسية التي يعاني منها الأطفال تحديدا كون القطاع يعد من أكثر المناطق توترا في العالم٬ تسعى العديد من المؤسسات المهتمة لتنفيذ مشاريع توفر الدعم النفسي للأطفال٬ والتي كان اخرها أطلاق مشروع الباص الترفيهي المتنقل. تأتي تلك الخطوة في الوقت الذي يقول فيه مختصون بشؤون الطفولة في غزة أن الحالة التي يعيشها الأطفال بسبب أعمال العنف دفعهم للبحث عن وسائل لتفريغ هذا العنف والتي كان اخطرها الادمان على العاب الفيديو العنيفة. .