هل تعاني من النوموفوبيا ؟

هل تشعر بالقلق أو بالخوف من الابتعاد عن هاتفك المحمول؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فلا تقلق لست وحدك فقد أشارت دراسة حديثة أجرتها شركة AppRiver لأمن الانترنت أن أكثر من نصف سكان بريطانيا يعانون من حالة نفسية تدعى nomophobia و تعني الخوف من انقطاع التواصل مع الآخرين. وبحسب الدراسة تعاني النساء من هذه الحالة أكثر من الرجال.

تبين الدراسة أن عشرين في المائة من المواطنين يفحصون بريدهم عبر الهاتف في السرير قبل النوم بينما يأخذ نحو خمسين في المائة أجهزتهم الى الشاطئ وقت قضاء الإجازة. ويقول خبراء في أمن الإنترنت أننا اصبحنا مجتمعا يعتمد كليا على الهاتف ليس فقط للاستخدام الشخصي بل في العمل أيضا.