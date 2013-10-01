أطلقت مجموعة من المثقفين الشباب في موريتانيا مؤخراً مبادرة ثقافية في العاصمة نواكشوط تطالب بإعادة كتابة التاريخ الموريتاني ونشر الوعي بأهميته. الهدف من هذه المبادرة بحسب هؤلاء هو أن تتمكن الفئات الاجتماعية المختلفة في البلاد من المشاركة في صناعة المستقبل - من خلال توحيد هذه الفئات التي غفل التاريخ عن ذكر بعضها. فمن هو الأصلح للقيام بمهمة إعادة كتابة التاريخ؟ وما هي المعايير التي ينبغي أن يستند عليها؟ جمال عمر مراسل بي بي سي اكسترا في موريتانيا يحاول الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها في التقرير التالي.
تاريخ بلادي غير منصف!
- 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2013
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو