تاريخ بلادي غير منصف!

أطلقت مجموعة من المثقفين الشباب في موريتانيا مؤخراً مبادرة ثقافية في العاصمة نواكشوط تطالب بإعادة كتابة التاريخ الموريتاني ونشر الوعي بأهميته. الهدف من هذه المبادرة بحسب هؤلاء هو أن تتمكن الفئات الاجتماعية المختلفة في البلاد من المشاركة في صناعة المستقبل - من خلال توحيد هذه الفئات التي غفل التاريخ عن ذكر بعضها. فمن هو الأصلح للقيام بمهمة إعادة كتابة التاريخ؟ وما هي المعايير التي ينبغي أن يستند عليها؟ جمال عمر مراسل بي بي سي اكسترا في موريتانيا يحاول الإجابة على هذه التساؤلات وغيرها في التقرير التالي.