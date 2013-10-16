في هذه الحلقة بعض الاصدقاء يشكلون ما سموه حكومة همزة وصل ويبداون في اعلان التشكيل الوزاري للهمزة - الزميلة بسمة كراشة من بي بي سي ارابيك دوت كوم تقول انها بنت غادة السمان وتبرهن ذلك شعرا وابداعا الصديق عيد الغريب يهدينا احدث ابداعاته الشعرية لماذا تم مرتين حذف بوست من هذه الصفحة وداعا عبدالله المعراوي احد رموز البي بي سي في الزمن الجميل الذي رحل منذ ايام ولقاء مع الصحفي احمد مصطفي -احد رفاق المشوار-عن ابعاد انسانية وفكرية في الراحل الكبير. ومسمع من حلقة خاصة قدمها المعراوي عن رحيل الاميرة ديانا
41: التشكيل الوزاري لحكومة همزة وصل
- 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2013
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