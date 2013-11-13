لقاء مع وليد فارس، مستشار لمكافحة الأرهاب

عماد شهاب تحدث أيضا إلى مستشار المجموعة النيابية لمكافحة الارهاب في الكونغرس الأمريكي وليد فارس وسأله عن سبب استمرار فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وإن كانت مجدية: