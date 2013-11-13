جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

لقاء مع وليد فارس، مستشار لمكافحة الأرهاب

  • 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013

عماد شهاب تحدث أيضا إلى مستشار المجموعة النيابية لمكافحة الارهاب في الكونغرس الأمريكي وليد فارس وسأله عن سبب استمرار فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وإن كانت مجدية: