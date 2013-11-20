هل لا يزال فعلا "الجار قبل الدار"؟

كشفت دراسة جديدة في بريطانيا أن اكثر من ثلث البريطانيين لا يعرفون ملامح جيرانهم ولن يتعرفوا عليهم إذا مروا عليهم في الشارع. من أجل لفت الأنظار الى هذا البحث طلبت صحيفة الغارديان من بعض مراسليها في مختلف أن أنحاء بريطانيا أن يطرقوا باب أحد جيرانهم الذين لم يتعرفوا عليه من قبل. وكلفتم بكتابة مقال عن اللقاء الأول بينهم وبين جارهم . قال أحد المراسلين إنه لم يكن يعرف شكل جاره بالرغم من أنه اكتشف أنهما كانا جارين لعشر سنوات . عبر معظم المراسلين كيف أن الالتقاء بجيرانهم كشف لهم كيف ان التعرف على الجار كان تجربة إيجابية حتى أن الكثير منهم شعروا بالندم لأنهم لم يتعرفوا عليهم من قبل. تقرير هالة صالح يحاول التعرف على حال العلاقات بين الجيران في بعض البلاد العربية.