اكسترا X اسبوع - استمع الى الساعة الأولى

ضيف حلقة بي بي سي إكسترا في أسبوع هو المحلل النفسي والفيلسوف مصطفى صفوان الذي يعيش ويعمل في باريس منذ عام 1946. له مؤلفات عديدة تعتبر مراجع أساسية في علم التحليل النفسي. فقد قام بترجمة كتاب فرويد «تفسير الأحلام» إلى العربية ويعد من أهم أقطاب مدرسة المحلل النفسي الفرنسي "جاك لاكان" في علم النفس وعلوم الفلسفة والأدب وفي علم الاجتماع السياسي أيضا. له عدة مؤلفات منها "الجنسانيّة الأنثويّة" واللاشعور وكاتبه" و"دراسات في الأوديب" و"البنيوية في التحليل النفسيّ". كما نشر له كتاب "لماذا العرب ليسوا أحراراً؟" الذي يطرح تصورا لآليات استبداد السلطة ليس سياسياً فقط وإنما اجتماعياً وثقافياً ولغوياً.