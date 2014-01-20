المساومة على السعر ... مهارة؟ أم إحراج للبائع، والمشتري؟

بينت نتائجُ دراسةٍ اجراها قسمُ التسويق ِفي جامعة Rice في ولاية تكساس الامريكية بمشاركة أكثرَ من اربعِمائة شخص تمتد اعمارُهُم بين الثامنة عشر والخامسة والسبعين، بأن الرجال يُحرَجونَ من التحدثِ عن شرائِهم للاشياء في التنزيلات. و أظهرت الدراسة أنه في حال ساوم الرجال بائعاً ما، لا يعترفون بذلك امام اقربائهم واصدقائهم وذلك لحفظ كبريائهم! اما السيدات فيفصحن فوراً عن الاماكنِ التي توجدُ بها افضلُ التنزيلات واكثرُ البائعين تقبلاً للمساومة.

فهل المساومة أمر يسهل على النساء أكثر من الرجال؟ أم أن الأمر يعود إلى الشخص نفسه والى رغبته في الحصول على أفضل سعر ممكن؟

نانسي النقيب تحدثت الى الدكتور محمد الحباشنة الاستشاري في الطب النفسي وسألته اولاً اذا كان يرى ان الرجال في العالم العربي يشعرون بالحرج حيال المساومة ولماذا؟