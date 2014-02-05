أعادت أزمة غاز الطهي وانقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة مهنة تقطيع وبيع الأخشاب والحطب من جديد حيث زاد إقبال السكان في القطاع على شراء الحطب وإيقاد النار للاستعانة به على قضاء حاجاتهم اليومية ، بغض النظر لما قد يكون لذلك من انعكاسات سليبة على الصحة والسلامة .التفاصيل في تقرير مراسلة بي بي سي اكسترا في قطاع غزة افتخار حلاوة
غزة: حلول بدائية لمواجهة نقص الغاز
- 5 فبراير/ شباط 2014
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
- شارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
- شارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
- شارك هذه الصفحة عبر WhatsApp
- شارك هذه الصفحة عبر Messenger
- شارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
شارك
شارك هذه الصفحة عبرهذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
البريد الالكترونيشارك هذه الصفحة عبر البريد الالكتروني
-
فيسبوكشارك هذه الصفحة عبر فيسبوك
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
Messengerشارك هذه الصفحة عبر Messenger
-
تويترشارك هذه الصفحة عبر تويتر
-
-
شارك عبرحول المشاركة
هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
-
القصص الرئيسية
فيديو
فيديو
فيديو