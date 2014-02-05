غزة: حلول بدائية لمواجهة نقص الغاز

أعادت أزمة غاز الطهي وانقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة مهنة تقطيع وبيع الأخشاب والحطب من جديد حيث زاد إقبال السكان في القطاع على شراء الحطب وإيقاد النار للاستعانة به على قضاء حاجاتهم اليومية ، بغض النظر لما قد يكون لذلك من انعكاسات سليبة على الصحة والسلامة .التفاصيل في تقرير مراسلة بي بي سي اكسترا في قطاع غزة افتخار حلاوة