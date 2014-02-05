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غزة: حلول بدائية لمواجهة نقص الغاز

  • 5 فبراير/ شباط 2014

أعادت أزمة غاز الطهي وانقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة مهنة تقطيع وبيع الأخشاب والحطب من جديد حيث زاد إقبال السكان في القطاع على شراء الحطب وإيقاد النار للاستعانة به على قضاء حاجاتهم اليومية ، بغض النظر لما قد يكون لذلك من انعكاسات سليبة على الصحة والسلامة .التفاصيل في تقرير مراسلة بي بي سي اكسترا في قطاع غزة افتخار حلاوة