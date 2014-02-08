اكسترا X اسبوع - استمع الى الساعة الثانية

نستضيف في حلقة بي بي سي إكسترا في أسبوع هذا السبت الإعلامية أمينة ثروت أباظة لنتحدث معها عن مسيرتها المهنية، وعن حبها للحيوانات الذي حملها على إنشاء جمعية للدفاع عن حقوق الحيوان في مصر. ونناقش وأياها أيضاً إذا ما كان من فائدة من منع نشر المقالات الصحفية في ظل وجود وسائل النشر الإلكترونية، بالإضافة إلى موضوع العنصرية على أساس لون البشرة في المجتمع العربي.